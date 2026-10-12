अपनी मांगों को लेकर 'शी स्पीक्स लखनऊ' के सदस्यों ने लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट पर की सभा

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महिलाओं की सुरक्षा और सार्वजनिक स्थलों पर बिना भय के आवाजाही के अधिकार की मांग को लेकर राजधानी लखनऊ में संगठन 'शी स्पीक्स लखनऊ' के सदस्यों ने सोमवार को लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर-3 पर सभा किया। इस दौरान विश्वविद्यालय से परिवर्तन चौक तक पैदल मार्च निकाला जाना था, मार्च को पुलिस की अनुमति न होने पर रोक दिया गया और गेट पर सभा की और कहा कि शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जागरुकता की अपील किया।

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