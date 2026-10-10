लखनऊ: दिल्ली से लखनऊ जा रही बस गेहूं लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी,कई सवारियां चोटिल

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दिल्ली आनंद विहार से लखनऊ जा रही लोनी डिपो की बस शनिवार सुबह लगभग छह बजे लखनऊ बख्शी का तालाब थाना क्षेत्र में सीएमईटी मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के सामने गेहूं के बोरा से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के दौरान उससे टकरा गई। इस हादसे बस का बायां हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस में इस साइड बैठे कई यात्री इस हादसे में चोटिल भी हो गए। जिनको एबुलेंस से नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। जबकि बाकी लगभग 32 अन्य वाहनों से चले गए। स्थानीय निवासियों के मुताबिक बस चालक शराब पिए था। इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली भी पलट गई। जिसमें भरा गेहूं के बोरा फटने से गेहूं हाईवे पर फैल गया।

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