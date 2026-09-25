लखनऊ में लगातार बारिश और ठंडी हवाओं ने बदला मौसम का मिजाज

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लखनऊ में लगातार बारिश और ठंडी हवा ने मौसम का मिजाज बदल दिया। बारिश के साथ चल रही हवाओं से मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली। लगातार बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। जानकीपुरम विस्तार व कुर्सी रोड से जुड़े इलाकों के स्कूली बच्चों को बारिश के बीच स्कूल पहुंचने में परेशानी उठानी पड़ी, वहीं कई इलाकों में जलभराव के कारण आवागमन भी प्रभावित हुआ।

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