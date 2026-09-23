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लखनऊ में गोमती पुल के किनारे ग्रीन कॉरिडोर के पास मुख्य मार्ग बंद, घंटों जाम से जूझ रहे राहगीर

Bhupendra Singh

Updated Wed, 23 Sep 2026 02:43 PM IST Updated Wed, 23 Sep 2026 02:43 PM IST







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राजधानी लखनऊ में सिकंदर बाग से निशातगंज जाने वाले मुख्य मार्ग पर लंबा जाम लगा। राहगीर कई घंटे तक जाम से जूझे। गोमती पुल के किनारे ग्रीन कॉरिडोर के पास मुख्य मार्ग को बंद कर दिया गया है। इससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसका असर आगे तक पड़ रहा है और लोगों को काफी लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ रहा है। ... और पढ़ें

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