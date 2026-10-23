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जम्मू-कश्मीर: आईयूएसटी में दाखिलों का नया रिकॉर्ड, 2026 में 2,000 से अधिक छात्रों ने लिया प्रवेश

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST

इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (आईयूएसटी), अवंतीपोरा ने 2026 में अब तक के सर्वाधिक दाखिले दर्ज किए हैं। विश्वविद्यालय के 100 शैक्षणिक कार्यक्रमों में 2,000 से अधिक छात्रों ने प्रवेश लिया, जो 2025 के मुकाबले लगभग 10 प्रतिशत अधिक है, जबकि सीटों की कुल भराई 91.7 प्रतिशत रही। ... और पढ़ें

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