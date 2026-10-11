{"_id":"6acb2487d679ac3c6c06cee2","slug":"video-sikra-da-paroh-trola-accident-15-pilgrims-injured-una-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना में श्रद्धालुओं से भरा ट्राला पलटा, 15 घायल; 11 को अस्पताल किया रेफर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में सीकर दा परोह के पास रविवार देर रात करीब 12 बजे श्रद्धालुओं से भरा ट्राला तीखे मोड़ पर पलट गया। हादसे में करीब 15 लोग घायल हो गए। सभी श्रद्धालु बाबा बड़भाग सिंह के दरबार में माथा टेकने जा रहे थे। हादसे की पुष्टि डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल ने की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, तीखे मोड़ पर चालक के वाहन से नियंत्रण खोने के कारण ट्राला पलट गया। दुर्घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल अम्ब पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया। हादसे में घायल लोगों में सिर पर चोट लगने और हड्डियां टूटने के मामले भी सामने आए। घायलों की स्थिति को देखते हुए 11 लोगों को रात करीब 2:30 बजे बेहतर उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया। वहीं, दो घायलों को नागरिक अस्पताल अम्ब में भर्ती किया गया था। डीएसपी अम्ब अनिल पटियाल ने दुर्घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे में श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में उपचार उपलब्ध करवाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में हादसे को लेकर जानकारी सामने आई है।

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