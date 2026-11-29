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ऊना: नंदपुर के युवाओं को सतीश कुमार गोगी ने भेंट की वॉलीबॉल किट, खेल मैदान बनाने का भी दिया आश्वासन
चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंदपुर में युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और उनमें सकारात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाजसेवी एवं भाजपा एससी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सतीश कुमार गोगी ने सराहनीय पहल की। उन्होंने नंदपुर के युवा साथियों को वॉलीबॉल किट भेंट कर उन्हें खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं की लंबे समय से चली आ रही खेल मैदान की आवश्यकता को देखते हुए गांव में खेल मैदान तैयार करवाने की दिशा में भी प्रयास करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सतीश कुमार गोगी ने कहा कि युवा किसी भी समाज और देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इस मौके पर नंदपुर से डॉक्टर यशपाल, लकी, अश्वनी, शशि, सनी, ओमकार और बलबीर सहित अन्य युवा साथी मौजूद रहे। सभी ने खेलों को बढ़ावा देने और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए किए गए इस प्रयास की सराहना की।
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