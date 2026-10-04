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ऊना: एवरग्रीन स्मैशर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप पर संदीप-स्पर्श की जोड़ी का कब्जा, फाइनल में 21-11 से जीत

Ankesh Dogra

Updated Sun, 04 Oct 2026 01:48 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 01:48 PM IST







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ऊना के बड़ूही में आयोजित एवरग्रीन स्मैशर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब संदीप शर्मा और स्पर्श शर्मा की जोड़ी ने जीता। फाइनल मुकाबले में उन्होंने नरेश कौशल और राहुल मनकोटिया की जोड़ी को 21-11 से हराया। बशीर मोहम्मद और कार्तिक सौंखला की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही। समापन समारोह में एसडीएम अंब पारस अग्रवाल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ... और पढ़ें

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