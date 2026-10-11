{"_id":"6acb306c9bfa01911b081db2","slug":"video-chintpurni-first-navratri-traffic-jam-from-6-am-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: पहले नवरात्र पर चिंतपूर्णी में ट्रैफिक व्यवस्था चरमराई, सुबह 6 बजे से जाम में फंसे वाहन; सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्र के पहले दिन मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। रविवार सुबह करीब 6 बजे से ही चिंतपूर्णी मंदिर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही के कारण जाम लगना शुरू हो गया। पुराने बस स्टैंड तक गाड़ियों की लंबी कतारें लगने से वाहन चालकों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जाम के दौरान सड़क किनारे कई वाहन खड़े नजर आए, जिससे यातायात बाधित होता रहा। स्थानीय स्तर पर सामने आई जानकारी के अनुसार, जाम के शुरुआती समय में मौके पर कोई यातायात कर्मचारी नजर नहीं आया। नवरात्र के पहले ही दिन सुबह-सुबह यातायात व्यवस्था प्रभावित होने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहन खड़े होने और जाम की स्थिति की जानकारी मिलने के बाद ट्रैफिक इंचार्ज दीपक राणा मौके पर पहुंचे। उन्होंने सड़क किनारे खड़े वाहनों के चालान काटे। सड़क पर बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों के कारण यातायात प्रभावित होने की समस्या एक बार फिर सामने आई। नवरात्र में यातायात व्यवस्था संभालना चुनौती नवरात्र के दौरान मां चिंतपूर्णी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में मंदिर मार्ग पर यातायात सुचारु बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण है। पहले नवरात्र की सुबह ही पुराने बस स्टैंड तक जाम लगने से आने वाले दिनों में यातायात प्रबंधन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए प्रमुख मार्गों पर यातायात कर्मियों की तैनाती, सड़क किनारे वाहनों की पार्किंग पर नियंत्रण और जाम की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी व्यवस्था जरूरी है, ताकि श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को अनावश्यक परेशानी न हो।

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