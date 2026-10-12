{"_id":"6accab09289cb8a01a0ff6a3","slug":"video-shoolini-mata-temple-solan-navratri-sankirtan-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: शूलिनी माता मंदिर में गूंजे मां दुर्गा के भजन, संकीर्तन मंडलियों ने किया नवरात्र पाठ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सोलन: शूलिनी माता मंदिर में गूंजे मां दुर्गा के भजन, संकीर्तन मंडलियों ने किया नवरात्र पाठ
शूलिनी माता मंदिर में नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा-अर्चना के साथ भक्ति का माहौल बना रहा। इस अवसर पर दुर्गा संकीर्तन मंडली, नवदुर्गा संकीर्तन मंडली और बाल वैष्णो संकीर्तन के सदस्यों ने विशेष भजन प्रस्तुत कर नवरात्र पाठ किया।
सोलन में चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के दौरान पाठ और संकीर्तन की परंपरा दशकों से निभाई जा रही है। इसी परंपरा के तहत शूलिनी माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा की आराधना की और भजनों के माध्यम से माता का गुणगान किया।
रात नौ बजे के बाद भी बड़ी संख्या में भक्त शूलिनी माता मंदिर पहुंचे। मंदिर परिसर माता के जयकारों और भजनों से भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर सुख-समृद्धि की कामना की।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।