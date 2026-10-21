{"_id":"6ad862df16be6cd99b05ddcb","slug":"video-khalogda-society-kumarhatti-director-board-election-voting-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: खलोगड़ा सोसायटी के चुनाव में मतदाताओं में दिखा भारी उत्साह, मतदान केंद्र पर लगी कतारें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कुमारहट्टी स्थित खलोगड़ा सोसायटी के निदेशक मंडल के चुनाव में मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। निदेशकों के चयन के लिए आयोजित मतदान में युवा मतदाताओं के साथ बुजुर्ग शेयरधारकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। मतदान केंद्र पर सुबह से ही मतदाताओं की आवाजाही बनी रही। कई मतदाता अपनी बारी का इंतजार करते हुए कतारों में खड़े नजर आए। सोसायटी के शेयरधारकों में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। चुनाव में युवाओं के साथ बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी भी देखने को मिली। मतदाताओं ने निदेशक मंडल के सदस्यों के चयन के लिए अपने वोट डाले। मतदान स्थल पर उम्मीदवारों और मतदाताओं की मौजूदगी से चुनावी माहौल बना रहा। खलोगड़ा सोसायटी के इन चुनावों को लेकर शेयरधारकों की सक्रियता मतदान केंद्र पर साफ नजर आई। मतदाता अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान प्रक्रिया में भाग लेते दिखाई दिए। मतदान स्थल पर मतदाताओं और उम्मीदवारों की भीड़ देखने को मिली। निदेशक मंडल के चुनाव को लेकर शेयरधारकों की दिलचस्पी के चलते पूरे क्षेत्र में चुनावी गतिविधियां बनी रहीं।

... और पढ़ें