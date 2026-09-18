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सोलन: कंडाघाट में ‘अपना परिवार सुखी परिवार’ के चयनित परिवारों से मिले स्वास्थ्य मंत्री शांडिल, लाभार्थियों से किया संवाद
‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत चयनित परिवारों के सदस्यों से संवाद के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल डॉ. धनीराम शांडिल कंडाघाट पहुंचे। खंड विकास अधिकारी कार्यालय कंडाघाट में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने चयनित परिवारों के सदस्यों से बातचीत की। डॉ. शांडिल का 18 सितंबर को कंडाघाट में योजना के नए लाभार्थियों से संवाद का कार्यक्रम निर्धारित था।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। संवाद के दौरान योजना के तहत चयनित परिवारों की भागीदारी रही। कार्यक्रम का उद्देश्य लाभार्थी परिवारों के साथ सीधे संवाद के माध्यम से योजना से जुड़े विषयों पर जानकारी और उनकी बात सुनना रहा।
‘मुख्यमंत्री अपना परिवार सुखी परिवार योजना’ के तहत पात्र परिवारों के चयन की प्रक्रिया प्रदेश में चल रही है। सोलन जिले में भी पात्र परिवारों की पहचान और चयन को लेकर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई है। जिला प्रशासन ने इससे पहले बताया था कि योजना के लिए पात्र परिवारों की अंतिम सूची निर्धारित प्रक्रिया के बाद जारी की जानी है।
योजना से जुड़े संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्रता में परिवार की वार्षिक आय समेत विभिन्न मानदंड निर्धारित किए गए हैं। सितंबर में जारी जानकारी के अनुसार 75 हजार रुपये से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार योजना से बाहर होंगे।
ऐसे में कंडाघाट में आयोजित लाभार्थी संवाद कार्यक्रम को योजना के चयनित परिवारों तक पहुंच और उनके साथ सीधे संवाद की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान मंत्री के साथ संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जिससे योजना से जुड़े प्रशासनिक और विभागीय पहलुओं पर भी समन्वय बना रहा।
प्रदेश सरकार की ओर से घोषित योजना के तहत लगभग दो लाख अति-निर्धन परिवारों को लाभ देने की जानकारी सामने आई है। योजना के तहत पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का प्रावधान बताया गया है।
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