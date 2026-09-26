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हिमाचल के आत्मनिर्भर बनने का प्लान, सीएम सुक्खू ने बताया लक्ष्य
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने निश्चय किया था कि हमारी सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगी और इस दृष्टि से हमने काम करना शुरू किया। यही परिणाम है कि हमने आज किशाऊ की लड़ाई जीती है। इस लड़ाई को जीतने से हमारे मन में और भी आत्मविश्वास पैदा हुआ है। यदि भारत सरकार ने हमारी RDG बंद नहीं की होती, जिसके तहत हर साल हमें पिछले 75 साल से 8000 करोड़ रुपये मिल रहा था तो प्रदेश अभी ही आत्मनिर्भर बन जाता। लेकिन 2027 तक हमारा प्रयास है कि प्रदेश आत्मनिर्भर बने... ये जो पानी है, यही प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएगा। हमें खुशी इस बात की है कि हमारी योजनाओं से प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है..."
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