महंगाई का झटका: हिमाचल प्रदेश में सीमेंट फिर महंगा, 10 रुपये प्रति बैग बढ़े दाम

हिमाचल प्रदेश में महंगाई के बीच सीमेंट 10 रुपये तक महंगा हो गया है। सीमेंट कंपनियों ने शुक्रवार को दाम में प्रति बैग पांच रुपये की बढ़ोतरी कर दी है। 10 दिन पहले ही सीमेंट के दाम 5 रुपये बढ़ाए गए थे। ऐसे में पहले ही महंगाई की मार झेल रहे लोगों के लिए मकान बनाना और महंगा हो गया है। सीमेंट विक्रेताओं पवन, रोहित, मनोज और राकेश के अनुसार 15 सितंबर को भी कंपनियों ने प्रति बैग पांच रुपये की बढ़ोतरी की थी।

विज्ञापन