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जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर के हराबाग में रविवार देर रात लोक संस्कृति और देव आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। महर्षि देव गहरी के नवनिर्मित मंदिर में आयोजित प्रतिष्ठा अनुष्ठान के दौरान हजारों श्रद्धालु देवी-देवताओं के साथ पारंपरिक लोकनृत्य में झूम उठे। ढोल-नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज के बीच पूरा क्षेत्र देवमय हो गया। महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने देवताओं के साथ नृत्य कर सदियों पुरानी देव परंपरा का निर्वहन किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने देवी-देवताओं पर फूलों की वर्षा कर उनका आशीर्वाद लिया।

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