{"_id":"6acc9c1f2fb7e064ed04735a","slug":"video-bjp-mahila-morcha-protest-mandi-rahul-gandhi-bimol-akoijam-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"अपने सांसद पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे राहुल और प्रियंका गांधी? मंडी में भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भाजपा महिला मोर्चा ने सोमवार को मंडी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जलाकर पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कांग्रेस पर महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। भाजपा की प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस नेताओं से जुड़े मामलों में पार्टी का रुख अलग दिखाई देता है। उन्होंने मणिपुर से कांग्रेस सांसद डॉ. अंगोमचा बिमोल अकोइजम पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में महिला विद्यार्थियों के कथित यौन और शारीरिक उत्पीड़न से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेतृत्व से जवाब मांगा। पायल वैद्य ने सवाल उठाया कि सांसद से जुड़े इस मामले में कांग्रेस नेतृत्व ने क्या कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले नेताओं को ऐसे मामलों में भी स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से इस प्रकरण पर अपना पक्ष स्पष्ट करने की मांग की। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपने नेताओं से जुड़े मामलों में चुप्पी साध लेती है, जबकि दूसरे मामलों में महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाती है। पायल वैद्य ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है और चुनाव आयोग पहले भी इसका इस्तेमाल करता रहा है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस चुनाव जीतने पर वोट चोरी के आरोप क्यों नहीं लगाती, जबकि हारने के बाद ऐसे आरोप उठाती है। पायल वैद्य ने कहा कि कांग्रेस को चुनावी नतीजों पर आत्ममंथन करना चाहिए और अपनी राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करनी चाहिए। मंडी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा महिला मोर्चा ने महिला सुरक्षा, कथित उत्पीड़न के आरोपों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को उठाया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेतृत्व से इन मामलों पर जवाब देने की मांग की।

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