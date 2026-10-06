{"_id":"6ac4b74131482d68520760f1","slug":"video-president-droupadi-murmu-reaches-manali-sase-helipad-welcome-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: मनाली पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सासे हेलीपैड पर हुआ जोरदार स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार दोपहर करीब एक बजे मनाली पहुंचीं। उनका हेलीकॉप्टर सासे हेलीपैड पर उतरा। इसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला सर्किट हाउस के लिए रवाना हुआ। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मनाली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। मालरोड समेत शहर के विभिन्न हिस्सों में लोग और पर्यटक राष्ट्रपति के काफिले को देखने के लिए जुटे रहे।

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