25 को शिल्ह चलौहन में होगा देव मिलन, पहली बार पहुंचेंगे आराध्य देवसंवाद न्यूज एजेंसीकुल्लू। रघुपुर घाटी के आराध्य देवता सत्यनारायण पहली बार बंजार घाटी के शिल्ह चलौहन गांव के दौरे पर जा रहे हैं। देवता सत्यनारायण 24 नवंबर को सुबह 10 बजे अपने देवालय फनौटी से रवाना होंगे। जलोड़ी दर्रा होते हुए देवता की रथ यात्रा सोझा गांव पहुंचेगी, जहां देवता का रात्रि ठहराव होगा। इसके बाद 25 नवंबर को देवता की रथ यात्रा शिल्ह चलौहन के लिए रवाना होगी। यहां जल देवता से देव मिलन होगा। देवता सत्यनारायण का यह दौरा करीब एक सप्ताह तक चलेगा।देवता के कारकून चमन ठाकुर ने बताया कि शिल्ह चलौहन में देवता का तीन से चार दिनों तक ठहराव रहेगा। पहली बार देवता का बंजार घाटी के शिल्ह चलौहन पहुंचना दोनों घाटियों के बीच देव परंपराओं और आपसी सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। उधर, बंजार घाटी के शिल्ह चलौहन क्षेत्र के लोगों में देवता सत्यनारायण के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। देवता के कारकून चमन ठाकुर, कुमार सिंह, किशोरी लाल, धर्म सिंह, खेमराज और टीकम राम ने कहा कि देवता के बंजार दौरे को लेकर पूरी रघुपुर घाटी के हारियानों में खुशी का माहौल है। संवाद