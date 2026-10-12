{"_id":"6accb51d4de1c4036c099871","slug":"video-kullu-medical-college-demand-critical-care-centre-cath-lab-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग, क्रिटिकल केयर सेंटर और कैथ लैब से मिलेगी राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और मरीजों को स्थानीय स्तर पर उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग उठाई गई है। सदर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि इस संबंध में दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से बातचीत की गई है। सुंदर सिंह ठाकुर के अनुसार, कुल्लू में मेडिकल कॉलेज स्थापित होने से जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। इससे मरीजों को उपचार के लिए दूसरे जिलों पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो सकती है। विधायक ने बताया कि कुल्लू के तेगूबेहड़ में क्रिटिकल केयर सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसके शुरू होने से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। गंभीर मरीजों के उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर सुविधाएं विकसित करना जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सुंदर सिंह ठाकुर ने बताया कि क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में कैथ लैब स्थापित की जा रही है। इसके शुरू होने से हृदय रोगियों को जिले में ही उपचार की सुविधा मिल सकेगी। इससे मरीजों को इलाज के लिए दूसरे जिलों के अस्पतालों तक जाने की जरूरत कम होने की उम्मीद है। कैथ लैब की सुविधा शुरू होने से हृदय रोग से संबंधित उपचार के लिए स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू के मातृ-शिशु खंड में चिकित्सकों सहित 10 पदों पर भर्ती करने को प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। विधायक ने बताया कि इन पदों के भरने से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। इन नियुक्तियों से अस्पताल में उपलब्ध मानव संसाधन बढ़ाने और माताओं तथा बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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