{"_id":"6ad86c6e44194bd4a80b7ee9","slug":"video-kullu-dussehra-rss-path-sanchalan-satish-kumar-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा में आरएसएस का पथ संचलन, सतीश कुमार ने किया नेतृत्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के स्वयंसेवकों ने कुल्लू शहर में पथ संचलन निकाला। पथ संचलन का नेतृत्व स्वदेशी जागरण मंच के अखिल भारतीय सह-संयोजक सतीश कुमार ने किया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने अनुशासित ढंग से कदमताल करते हुए शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से संचलन किया। पथ संचलन रामशिला के पास से शुरू हुआ। इसके बाद स्वयंसेवक अखाड़ा बाजार, सरवरी, शीतला माता मंदिर, ढालपुर चौक, कॉलेज गेट और क्षेत्रीय अस्पताल के मार्ग से गुजरे। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के बीच निकाले गए इस संचलन में स्वयंसेवकों की अनुशासित भागीदारी देखने को मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परंपरा में पथ संचलन को संगठनात्मक अनुशासन, आपसी समन्वय और सामूहिक एकता का प्रतीक माना जाता है। इसके माध्यम से स्वयंसेवकों में कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की भावना को मजबूत करने का प्रयास किया जाता है। सार्वजनिक मार्गों पर एक साथ अनुशासित ढंग से कदमताल करना संघ की संगठनात्मक गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह के आयोजनों के माध्यम से संगठन और सामूहिक सहभागिता का संदेश देने का प्रयास किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान निकाले गए पथ संचलन के साथ शहर में उत्सव के बीच आरएसएस की संगठनात्मक गतिविधियां भी देखने को मिलीं।

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