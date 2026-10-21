{"_id":"6ad852ee485e269eff0c530b","slug":"video-kullu-dussehra-deities-depart-for-sultanpur-raghunath-temple-2026-10-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू: भगवान रघुनाथ के मंदिर सुल्तानपुर रवाना हुए देवी-देवता, ढोल-नगाड़ों पर झूमे श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल हुए देवी-देवताओं ने अब सुल्तानपुर स्थित भगवान रघुनाथ के मंदिर की ओर प्रस्थान शुरू कर दिया है। ढालपुर माल रोड पर देवी-देवताओं की रवानगी के दौरान देव आस्था और पारंपरिक संस्कृति का भव्य नजारा देखने को मिला। इस दौरान देवता काली नाग, डिगचा और लक्ष्मी नारायण तिंदर सहित अन्य देवी-देवता अपने हरियानों के कंधों पर सवार होकर सुल्तानपुर के लिए रवाना हुए। देवी-देवताओं के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी आगे बढ़ते नजर आए। ढोल-नगाड़ों की गूंज के बीच श्रद्धालु नाचते-गाते और झूमते हुए देवी-देवताओं के साथ चल रहे थे। पूरे मार्ग पर धार्मिक उत्साह और देव परंपराओं की झलक देखने को मिली। कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश की समृद्ध देव संस्कृति और पारंपरिक रीति-रिवाजों का प्रमुख उत्सव है। देवी-देवताओं की इस रवानगी ने एक बार फिर कुल्लू की विशिष्ट धार्मिक परंपराओं और लोगों की गहरी आस्था को दर्शाया।

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