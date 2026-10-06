{"_id":"6ac4a67f9ca5baee160f56b2","slug":"video-kullu-dussehra-artists-auditions-continue-second-day-selection-till-october-10-2026-10-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"कुल्लू दशहरा के लिए कलाकारों के ऑडिशन दूसरे दिन भी जारी, 10 अक्तूबर तक चलेगी चयन प्रक्रिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं के लिए स्थानीय कलाकारों की तलाश जारी है। कलाकारों के चयन के लिए देव सदन कुल्लू के सभागार में ऑडिशन प्रक्रिया आयोजित की जा रही है। सोमवार से शुरू हुए ऑडिशन मंगलवार को दूसरे दिन भी जारी रहे। जिले के अलग-अलग हिस्सों से कलाकार अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए ऑडिशन देने पहुंचे। पहले दिन करीब 50 कलाकारों ने ऑडिशन दिया, जबकि दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। आयोजकों के अनुसार कलाकारों की चयन प्रक्रिया 10 अक्तूबर तक जारी रहेगी। ऑडिशन के माध्यम से उन कलाकारों का चयन किया जा रहा है, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के दौरान लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में आयोजित होने वाली सांस्कृतिक संध्याओं में प्रस्तुति का अवसर मिलेगा। इस चयन प्रक्रिया के चलते जिले के कलाकारों को अपनी प्रतिभा बड़े मंच तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। ऑडिशन में कलाकार अपनी-अपनी विधा में प्रस्तुति देकर चयन समिति के सामने प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि ऑडिशन के माध्यम से कलाकारों का चयन करने का उद्देश्य सांस्कृतिक संध्याओं में अनावश्यक भीड़ को कम करना है। इसके साथ ही मंच पर स्तरीय कलाकारों को प्रस्तुति का अवसर देने की कोशिश की जा रही है। चयनित कलाकारों को कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए पहले से चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इससे सांस्कृतिक संध्याओं को बेहतर ढंग से व्यवस्थित करने और दर्शकों को गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुतियां देने में मदद मिलेगी। कुल्लू दशहरा उत्सव प्रदेश ही नहीं, बल्कि देश-विदेश में अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए जाना जाता है। ऐसे में स्थानीय कलाकारों के लिए इस उत्सव के मंच पर प्रस्तुति देना अपनी प्रतिभा को बड़े स्तर पर सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है।

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