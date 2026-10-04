कांगड़ा: ज्वालामुखी मंदिर पहुंचे विहिप के केंद्रीय मार्गदर्शक स्वामी अखिलेश्वर दास महाराज, मां ज्वाला के किए दर्शन

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विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक एवं धर्माचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री अखिलेश्वर दास महाराज ने रविवार को शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर पहुंचकर मां ज्वाला के दर्शन किए। उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना कर मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। मंदिर पहुंचने पर पुजारी वर्ग की ओर से उन्हें विधिवत दर्शन करवाए गए। इस दौरान उन्हें मंदिर की धार्मिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं के बारे में भी जानकारी दी गई। स्वामी अखिलेश्वर दास महाराज ने कुछ समय मंदिर परिसर में रुककर मां ज्वाला के प्राकट्य, मंदिर की प्राचीन मान्यताओं और यहां होने वाली धार्मिक गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों का भी अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने मोदी भवन, योगिनी कुंड और शयन भवन सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन किए। इसके अलावा यज्ञशाला में पहुंचकर उन्होंने आहुति डाली और धार्मिक अनुष्ठान में भी भाग लिया। स्वामी अखिलेश्वर दास महाराज के ज्वालामुखी मंदिर पहुंचने पर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। दर्शन के दौरान उन्होंने देश और प्रदेश की सुख-शांति एवं समृद्धि की कामना की। दर्शन के उपरांत उन्होंने मंदिर की धार्मिक परंपराओं और व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। मंदिर न्यास की ओर से स्वामी अखिलेश्वर दास महाराज को माता की चुनरी भेंट की गई। ज्वालामुखी शक्तिपीठ में दर्शन के दौरान उन्होंने मंदिर परिसर के धार्मिक महत्व से जुड़े विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया और धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया।

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