Hamirpur (Himachal) News: चाय की दुकान में सात हजार रुपये से भरा पर्स चोरी

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संवाद न्यूज एजेंसीनादौन (हमीरपुर)। नादौन-ज्वालामुखी मार्ग पर बीएसएनएल कार्यालय के निकट रविवार सुबह चाय की दुकान में एक शातिर ने पैसों से भरे पर्स पर हाथ साफ कर लिया। दुकान मालिक को घटना का पता तब चला, जब आरोपी काफी दूर निकल चुका था। चोर गल्ले में रखा करीब सात हजार रुपये की नकदी वाला पर्स लेकर फरार हो गया। दुकान मालिक उत्तम चंद दुकान के ऊपरी हिस्से में कुछ काम करवा रहे थे।उस समय दुकान पर कोई बड़ा व्यक्ति मौजूद नहीं था, जबकि परिवार के बच्चे और अन्य सदस्य आसपास ही थे। इसी दौरान मौका पाकर एक युवक दुकान के अंदर दाखिल हुआ और गल्ले में रखा पैसों से भरा पर्स चुरा लिया। आरोपी ने चोरी करने के बाद खुद को सामान्य ग्राहक दिखाने की कोशिश की।उसने बच्चों से 20 रुपये की ठंडे पेय की बोतल खरीदी और उसके पैसे देकर वहां से निकल गया। कुछ देर बाद उत्तम चंद को शक हुआ तो उन्होंने गल्ला खोलकर देखा। गल्ले से नकदी वाला पर्स गायब था। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसआई पूर्ण भगत की अगुवाई में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आसपास की दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें पुलिस को कुछ अहम सुराग मिलने की बात सामने आई है।कोटचोरी की शिकायत प्राप्त हुई। मामले में गहन जांच जारी है। आरोपी को जल्द पकड़ लिया जाएगा।-बलवीर सिंह, एसपी हमीरपुर