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एशियाई खेलों की गोल्डन गर्ल्स के स्वागत को धर्मशाला तैयार, साई सेंटर में होगा भव्य सम्मान समारोह
जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाली भारतीय महिला कबड्डी खिलाड़ियों के स्वागत के लिए धर्मशाला में तैयारियां जोर पकड़ रही हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र (साई सेंटर) धर्मशाला में इन चैंपियन खिलाड़ियों के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है।
स्वर्ण पदक विजेता टीम की कप्तान पुष्पा राणा, ज्योति ठाकुर और भावना के जल्द साई सेंटर पहुंचने की उम्मीद है। इन खिलाड़ियों के सम्मान में केंद्र परिसर में विशेष वेलकम सेरेमनी आयोजित की जाएगी।
युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय और खेलो इंडिया के तत्वावधान में प्रस्तावित इस सम्मान समारोह को लेकर साई सेंटर में तैयारियां की जा रही हैं। आयोजन का उद्देश्य एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन कर देश के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों का सम्मान करना है।
खिलाड़ियों के पहुंचने से पहले ही साई सेंटर में जश्न का माहौल बन गया है। यहां प्रशिक्षण ले रहे युवा खिलाड़ी अपनी पसंदीदा और आदर्श खिलाड़ियों से मिलने को लेकर उत्साहित हैं।
साई सेंटर में प्रशिक्षण हासिल कर रहे युवा खिलाड़ी और बच्चे इन स्टार कबड्डी खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ियों की सफलता उनके लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत बनी है।
युवा खिलाड़ियों को उम्मीद है कि चैंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात और उनका अनुभव सुनने का अवसर उन्हें अपने खेल में आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा देगा।
आइची-नागोया एशियाई खेलों में भारतीय महिला कबड्डी टीम की स्वर्णिम उपलब्धि ने देशभर में खेल प्रेमियों को जश्न मनाने का मौका दिया है। अब धर्मशाला में होने वाला स्वागत समारोह इन खिलाड़ियों की उपलब्धि को सम्मान देने के साथ-साथ युवा खिलाड़ियों में खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने का भी अवसर बनेगा।
साई सेंटर धर्मशाला में अब इन ‘नेशन चैंपियंस’ के स्वागत का इंतजार है और खिलाड़ियों के पहुंचते ही परिसर में जश्न का माहौल और भी खास होने की उम्मीद है।
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