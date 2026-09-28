शहीद भगत सिंह: जब दो हफ्ते में रिलीज हुईं शहीद-ए-आजम पर बनी तीन फिल्में, सनी देओल और आमिर ने ठुकराया था किरदार

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लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 1954 में उनकी शहादत के 23 साल बाद अभिनेता प्रेम अदीब ने फिल्म 'शहीदे-आजम' में पहली बार पर्दे पर भगत सिंह का किरदार निभाया था। जगदीश गौतम के निर्देशन में बनी यह फिल्म भगत सिंह की जिंदगी पर बनी पहली फीचर फिल्म मानी जाती है। विज्ञापन शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर देश उन्हें याद कर रहा है और कई लोग, राजनेता श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। उनकी जिंदगी, विचारधारा और देश के लिए दी गई कुर्बानी पर अब तक कई फिल्में बन चुकी हैं और पर्दे पर कई कलाकारों ने भगत सिंह का किरदार निभाया है।

साल 2002 में भगत सिंह पर आईं तीन फिल्में

इनके बाद शम्मी कपूर, मनोज कुमार समेत कई सितारों ने पर्दे पर भगत सिंह का किरदार निभाया। हालांकि, उनके जीवन पर बनी सबसे खास तीन फिल्में साल साल 2002 में ही रिलीज हुईं। खास बात ये है कि तीनों ही फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन इनमें से एक को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और सबसे ज्यादा चर्चा में भी वही रही। ये तीन फिल्में 'शहीद-ए-आजम', 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' और '23 मार्च 1931: शहीद' थी। सबसे पहले 31 मई, 2002 को 'शहीद-ए-आजम' रिलीज हुई।

सुकुमार नायर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार अभिनेता सोनू सूद ने निभाया था। इनके बाद शम्मी कपूर, मनोज कुमार समेत कई सितारों ने पर्दे पर भगत सिंह का किरदार निभाया। हालांकि, उनके जीवन पर बनी सबसे खास तीन फिल्में साल साल 2002 में ही रिलीज हुईं। खास बात ये है कि तीनों ही फिल्में फ्लॉप हुईं, लेकिन इनमें से एक को दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और सबसे ज्यादा चर्चा में भी वही रही। ये तीन फिल्में 'शहीद-ए-आजम', 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' और '23 मार्च 1931: शहीद' थी।

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क्यों एक ही दिन रिलीज हुईं दो फिल्में?

इसके बाद उसी साल 7 जून, 2002 को '23 मार्च 1931: शहीद' रिलीज हुई। इस फिल्म में भगत सिंह की भूमिका बॉबी देओल ने निभाई थी, जबकि उनके भाई सनी देओल ने चंद्रशेखर आजाद का किरदार निभाया था। फिल्म का निर्देशन गुड्डू धनोआ ने किया था और इसके निर्माता धर्मेंद थे।



7 जून, 2002 को ही भगत सिंह पर बनी तीसरी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' भी रिलीज हुई। इसमें स्वतंत्रता सेनानी का किरदार अजय देवगन ने निभाया था। फिल्म का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया था। खास बात ये है कि इस फिल्म का सनी और बॉबी देओल की फिल्म से खास कनेक्शन था।

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राजकुमार संतोषी की फिल्म को मिले दो राष्ट्रीय पुरस्कार

दरअसल, राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी फिल्म 'द लीजेंड ऑफ भगत सिंह' बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इसे दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। पहला सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और दूसरा अजय देवगन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवॉर्ड मिला। साथ ही साथ इसे कई फिल्मफेयर भी मिले।



अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस फिल्म का सनी और बॉबी देओल की फिल्म से कैसे कनेक्शन है, तो हम आपको बता दें कि राजकुमार संतोषी ने पहले इस फिल्म में भगत सिंह का किरदार सनी देओल को ऑफर किया था। लेकिन अभिनेता ने किन्हीं कारणों से ऑफर ठुकरा दिया।

आमिर खान ने क्यों ठुकराई फिल्म?

इसके बाद निर्देशक आमिर खान के पास पहुंचे और वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। अभिनेता ने उम्र का हवाला देते हुए भगत सिंह का रोल ठुकरा दिया था। इसके बाद सनी देओल राजकुमार संतोषी के पास आए और उन्हें फिल्म में बॉबी देओल को लेने के लिए कहा। हालांकि, निर्देशक ने मना कर दिया, जिसके बाद सनी और संतोषी के बीच मतभेद हो गए। दोनों ने वर्षों तक साथ काम भी नहीं किया था।