भारत vs वेस्टइंडीज: टीम बस से उतरते वक्त फिसले रोहित शर्मा, लुढ़क-कर गेट पर बैठे; कोहली का रिएक्शन हुआ वायरल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनंतपुरम Published by: स्वप्निल शशांक Updated Mon, 28 Sep 2026 01:32 PM IST
सार
भारत ने पहले वनडे में वेस्टइंडीज को आठ विकेट से हराया। विराट कोहली के नाबाद शतक के बीच रोहित शर्मा भी चर्चा में आ गए। जीत के बाद टीम बस से उतरते समय रोहित फिसलकर गेट पर बैठ गए। इस दौरान विराट कोहली का रिएक्शन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
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विस्तार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला टीम इंडिया ने आठ विकेट से जीत लिया। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में विराट कोहली के नाबाद शतक से भारतीय टीम ने धांसू जीत हासिल की। अब अगला मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी में खेला जाएगा। इस शतक की वजह से कोहली तो चर्चा में हैं ही, लेकिन रोहित शर्मा भी एक अलग वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। पहले वनडे में भारत की जीत के बाद वह टीम बस से उतरते वक्त फिसल गए और लुढ़क कर बस की गेट पर पहुंच गए। इस घटना पर विराट कोहली का रिएक्शन भी वायरल हो रहा है।
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