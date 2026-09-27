स्कूल की छुट्टियां: अक्तूबर में कब-कब बंद रहेंगे विद्यालय? गांधी जयंती से दशहरा तक... देखें पूरी लिस्ट

अक्तूबर का महीना स्कूली छात्रों के लिए छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस दौरान गांधी जयंती, दशहरा समेत कई त्योहार पड़ रहे हैं, जिनके चलते अलग-अलग राज्यों में स्कूलों में अवकाश रहेगा। हालांकि, सभी राज्यों में छुट्टियों की तारीख और संख्या एक जैसी नहीं होगी। यह संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग, स्कूल बोर्ड और स्कूल के वार्षिक कैलेंडर पर निर्भर करेगी।

विज्ञापन