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Hindi News ›   Education ›   School Holidays October 2026: Check State-Wise Holidays from Gandhi Jayanti to Dussehra

स्कूल की छुट्टियां: अक्तूबर में कब-कब बंद रहेंगे विद्यालय? गांधी जयंती से दशहरा तक... देखें पूरी लिस्ट

Sun, 27 Sep 2026 01:50 PM IST
शाहीन परवीन एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: शाहीन परवीन Updated Sun, 27 Sep 2026 01:50 PM IST
सार

अक्तूबर में गांधी जयंती, दशहरा समेत कई त्योहार पड़ रहे हैं, जिनके चलते अलग-अलग राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि, छुट्टियों की तारीख, संख्या राज्य और स्कूल के कैलेंडर के अनुसार अलग हो सकती है।

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School Holidays October 2026: Check State-Wise Holidays from Gandhi Jayanti to Dussehra
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AI

विस्तार
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अक्तूबर का महीना स्कूली छात्रों के लिए छुट्टियों के लिहाज से खास रहने वाला है। इस दौरान गांधी जयंती, दशहरा समेत कई त्योहार पड़ रहे हैं, जिनके चलते अलग-अलग राज्यों में स्कूलों में अवकाश रहेगा। हालांकि, सभी राज्यों में छुट्टियों की तारीख और संख्या एक जैसी नहीं होगी। यह संबंधित राज्य के शिक्षा विभाग, स्कूल बोर्ड और स्कूल के वार्षिक कैलेंडर पर निर्भर करेगी।

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छात्रों और अभिभावकों को यह ध्यान रखना जरूरी है कि किसी त्योहार को सरकारी या राजपत्रित अवकाश घोषित किए जाने का मतलब यह नहीं है कि देशभर के सभी स्कूल उस दिन बंद रहेंगे। स्कूल की छुट्टी को लेकर अंतिम जानकारी के लिए संबंधित शिक्षा विभाग या स्कूल की ओर से जारी आधिकारिक नोटिस जरूर देखें।
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तारीख दिन छुट्टी/अवसर
2 अक्तूबर 2026 शुक्रवार गांधी जयंती
18 अक्तूबर 2026 रविवार दशहरा/सप्तमी
19 अक्तूबर 2026 सोमवार दशहरा/महा अष्टमी
20 अक्तूबर 2026 मंगलवार दशहरा/विजयदशमी
26 अक्तूबर 2026 सोमवार महर्षि वाल्मीकि जयंती
29 अक्तूबर 2026 गुरुवार करवा चौथ/कारक चतुर्थी

अक्तूबर में इन राज्यों में रहेंगी स्कूलों की छुट्टियां

  • दिल्ली: त्योहारों के चलते दिल्ली के स्कूली छात्रों को अक्तूबर में कुछ छुट्टियां मिलेंगी। 2 अक्तूबर को गांधी जयंती और 20 अक्तूबर को दशहरा है। इसके अलावा 26 और 29 अक्तूबर को प्रतिबंधित अवकाश की सूची में रखा गया है। दशहरा या शरदकालीन अवकाश के तहत इससे ज्यादा दिन स्कूल बंद रहेंगे या नहीं, इसकी जानकारी स्कूल के अपने कैलेंडर से मिलेगी।
  • उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में भी अक्तूबर की प्रमुख छुट्टियों में गांधी जयंती और दशहरा शामिल हैं। 2 अक्तूबर को गांधी जयंती और 20 अक्तूबर को विजयादशमी का अवकाश है। हालांकि, स्कूलों में दशहरा ब्रेक कितने दिन का होगा, यह राज्य के शैक्षणिक कैलेंडर और संबंधित स्कूल द्वारा तय कार्यक्रम पर निर्भर करेगा।
  • तेलंगाना: तेलंगाना में अक्तूबर त्योहारों के कारण छुट्टियों वाला महीना रहेगा। यहां 2 अक्तूबर को गांधी जयंती के साथ 18 अक्तूबर को सद्दुला बथुकम्मा, 19 अक्तूबर को महार्णवमी, 20 अक्तूबर को विजयादशमी और 21 अक्तूबर को विजयादशमी के अगले दिन का अवकाश है। 26 अक्तूबर को हजरत सैयद मोहम्मद का जन्मदिन, जुवानपुरी भी अवकाश सूची में शामिल है।
  • पश्चिम बंगाल: पश्चिम बंगाल में अक्तूबर में गांधी जयंती के साथ दशहरा और दुर्गा पूजा से जुड़े अवकाश रहेंगे। 2 अक्तूबर को गांधी जयंती, जबकि 19 और 20 अक्तूबर को दशहरा से संबंधित छुट्टियां हैं। दुर्गा पूजा के कारण स्कूलों में छुट्टियों का सिलसिला इन तारीखों से आगे भी चल सकता है। इसकी पूरी जानकारी स्कूल शिक्षा विभाग के कैलेंडर से देखी जा सकती है।
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