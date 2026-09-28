{"_id":"6aba16b11092d638b80485d6","slug":"video-congress-protest-dharamshala-vote-theft-allegations-election-commission-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"कांगड़ा: वोट चोरी के आरोपों पर धर्मशाला में कांग्रेस का प्रदर्शन, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी; कचहरी परिसर में फूंका पुतला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चुनाव प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और ‘वोट चोरी’ के आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को धर्मशाला में विरोध प्रदर्शन किया। कचहरी परिसर में आयोजित प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ नारेबाजी की और उनका पुतला भी फूंका। प्रदर्शन की अध्यक्षता राज्यसभा सांसद अनुराग शर्मा ने की। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कचहरी परिसर में जुटे और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में वोटों को लेकर गंभीर सवाल सामने आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने ‘वोट चोर कहां मिलेंगे, भाजपा के कार्यालय में’ समेत कई नारे लगाए। नारेबाजी के बीच कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के खिलाफ अपना रोष जताया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कथित वोट चोरी के मामलों की जांच कराने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के साथ चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि लोकतंत्र में लोगों का चुनाव प्रक्रिया पर भरोसा कायम रहना आवश्यक है। इसके लिए चुनाव से जुड़े किसी भी कथित विवाद या अनियमितता की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला जलाया। प्रदर्शन में पार्टी के नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए चुनाव प्रक्रिया को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए मतदाताओं के अधिकारों और चुनावी पारदर्शिता का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

... और पढ़ें