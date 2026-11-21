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कपालमोचन मेले में इस बार धार्मिक आस्था के साथ-साथ सिख इतिहास और संस्कृति की झलक भी देखने को मिल रही है। मेले में श्री गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रदर्शनी में गुरु नानक देव जी के जीवन, उनकी शिक्षाओं और मानवता को दिए गए संदेशों को चित्रों एवं अन्य माध्यमों से प्रदर्शित किया गया है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पंजाब से मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने प्रदर्शनी की सराहना करते हुए कहा कि श्री कपालमोचन मेला अब आस्था और संगम से सराबोर हो गया है। यहां विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को एक-दूसरे की धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को जानने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी समाज को एकता, भाईचारे, समानता और मानव सेवा का संदेश देती हैं। ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को भी उनके जीवन और विचारों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। प्रदर्शनी में धार्मिक एवं ऐतिहासिक जानकारियों के साथ सरकार की ओर से करवाए गए कार्यों और विभिन्न योजनाओं को भी प्रदर्शित किया गया है। इनके माध्यम से लोगों को विकास कार्यों और सरकारी प्रयासों की जानकारी दी जा रही है। श्रद्धालुओं का कहना है कि धार्मिक मेले में इस तरह की प्रदर्शनी लगाना सराहनीय पहल है। इससे मेले का महत्व और बढ़ा है तथा श्रद्धालुओं को आस्था के साथ ज्ञानवर्धक जानकारी भी मिल रही है।

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