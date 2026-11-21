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व्यासपुर। ऐतिहासिक तीर्थ श्री कपालमोचन में स्थित तीन पवित्र सरोवरों में सूरजकुंड सरोवर का अपना विशेष धार्मिक महत्व है। इस सरोवर से कई पौराणिक कथाएं और लोक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। श्रद्धालु कपालमोचन और ऋणमोचन सरोवर में स्नान करने के बाद सूरजकुंड सरोवर में भी आस्था की डुबकी लगाते हैं। मान्यता है कि यहां श्रद्धापूर्वक स्नान और पूजा-अर्चना करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से पारिवारिक सुख-समृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना लेकर श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद पांडवों के साथ सूरजकुंड सरोवर में स्नान किया था। वहीं एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार भगवान श्रीराम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति पाने के लिए माता सीता, लक्ष्मण और हनुमान के साथ इस तीर्थ में स्नान किया था। इन कथाओं के कारण भी इस सरोवर के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है। सूरजकुंड सरोवर के तट पर दूदाधारी महाराज की समाधि भी स्थित है। श्रद्धालु यहां माथा टेककर पूजा-अर्चना करते हैं। मान्यता है कि समाधि पर सच्चे मन से मांगी गई मन्नत पूरी होती है। इसके अलावा सरोवर के समीप स्थित कदंब और बेरी के पेड़ों का भी धार्मिक महत्व है। श्रद्धालु इन पेड़ों पर सूत बांधकर विवाह और संतान सुख की कामना करते हैं। श्री कपालमोचन में हर वर्ष कार्तिक मास में लगने वाला अंतरराज्यीय मेला इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। मेले में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तीनों सरोवरों में स्नान के लिए विशेष उत्साह रहता है। श्रद्धालु स्नान के साथ मंदिरों और गुरुद्वारों में माथा टेककर सुख-शांति की कामना करते हैं।

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