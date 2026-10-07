{"_id":"6ac62628ba03c1835e0d844a","slug":"video-seva-jyoti-yatra-launched-in-rewari-with-a-pledge-of-25-years-of-service-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"25 वर्षों की सेवा के संकल्प के साथ रेवाड़ी में निकली ‘सेवा ज्योति यात्रा’","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रेवाड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में बुधवार को रेवाड़ी में जिला स्तरीय ‘सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा’ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री राजेश नागर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी सामूहिक रूप से सुना गया। राज्यमंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 25 वर्षों से बिना रुके और बिना थके देश व प्रदेश की सेवा की है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद देश में विकास के क्षेत्र में व्यापक बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था, एम्स अस्पताल, सड़क व हाईवे कनेक्टिविटी, मेट्रो और रेलवे के क्षेत्र में तेजी से विस्तार हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब मेट्रो और वंदे भारत जैसी आधुनिक रेल सेवाओं का संचालन करने के साथ-साथ इनका अन्य देशों को निर्यात भी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री करीब 20 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और उनका लक्ष्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। राज्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य केवल सरकार का नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ लोगों का लक्ष्य है। इसे हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी, मेहनत और समर्पण जरूरी है। सामूहिक प्रयासों से ही विकसित भारत का सपना साकार होगा। एसआईआर के दौरान वोट चोरी के आरोपों को लेकर राजेश नागर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वह इस तरह के मुद्दों को लेकर सामने आती है। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता ने भाजपा को समर्थन दिया है और आने वाले चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी।

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