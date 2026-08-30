पलवल के घोड़ी में टायर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता, खेल मंत्री गौरव गौतम ने की शिरकत

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पलवल के घोड़ी गांव में आयोजित टायर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने खुद भारी टायर उठाकर युवाओं के साथ टायर वेटलिफ्टिंग में हाथ आजमाया। मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर की खेल प्रतियोगिताएं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने और आगे बढ़ने का बेहतर मंच देती हैं।

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