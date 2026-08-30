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पलवल के घोड़ी में टायर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता, खेल मंत्री गौरव गौतम ने की शिरकत

Sun, 30 Aug 2026 09:32 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Sun, 30 Aug 2026 09:32 PM IST
Tire weightlifting competition held in Ghodi Palwal Sports Minister Gaurav Gautam attended event
पलवल के घोड़ी गांव में आयोजित टायर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में खेल एवं कानून मंत्री गौरव गौतम ने पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। इस दौरान उन्होंने खुद भारी टायर उठाकर युवाओं के साथ टायर वेटलिफ्टिंग में हाथ आजमाया। मंत्री ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेलों से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर की खेल प्रतियोगिताएं प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने और आगे बढ़ने का बेहतर मंच देती हैं।
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