{"_id":"6b0aad2361475af55d0d33d5","slug":"video-withered-plants-in-the-rashtrapati-bhavan-gardens-began-to-flourish-once-again-a-remedy-provided-by-farmer-ishwar-kundu-worked-wonders-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रपति भवन के बगीचों में लहलहा उठे थे सूखते पौधे, किसान ईश्वर कुंडू की दवा ने दिखाया था कमाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करनाल। वर्ष 2008 में राष्ट्रपति भवन के बगीचों में लगे फूल और पौधे सूखने लगे थे। ऐसे समय में कैथल जिले के गांव कैलरम के किसान ईश्वर कुंडू द्वारा तैयार की गई दवा ने कमाल कर दिखाया। इस दवा के इस्तेमाल के बाद बगीचों में सूख रहे फूल-पौधे फिर से लहलहाने लगे। इस उपलब्धि के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किसान ईश्वर कुंडू को सम्मानित किया था। एनडीआरआई में आयोजित राष्ट्रीय डेरी मेले में लगी अपनी स्टॉल पर जानकारी देते हुए ईश्वर कुंडू के बेटे सुनील कुंडू ने बताया कि उनके पिता ने लंबे प्रयासों के बाद विभिन्न उत्पाद तैयार किए हैं। उनके द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों में प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और ये किसी प्रकार के दुष्प्रभाव से मुक्त हैं। मेले में पहुंच रहे किसान और पशुपालक उनके उत्पादों के बारे में जानकारी लेने के साथ इनमें रुचि भी दिखा रहे हैं।

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