Hindi News
›
Video
›
Haryana
›
Karnal News
›
Withered plants in the Rashtrapati Bhavan gardens began to flourish once again; a remedy provided by farmer Ishwar Kundu worked wonders.
{"_id":"6b0aad2361475af55d0d33d5","slug":"video-withered-plants-in-the-rashtrapati-bhavan-gardens-began-to-flourish-once-again-a-remedy-provided-by-farmer-ishwar-kundu-worked-wonders-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रपति भवन के बगीचों में लहलहा उठे थे सूखते पौधे, किसान ईश्वर कुंडू की दवा ने दिखाया था कमाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
राष्ट्रपति भवन के बगीचों में लहलहा उठे थे सूखते पौधे, किसान ईश्वर कुंडू की दवा ने दिखाया था कमाल
करनाल। वर्ष 2008 में राष्ट्रपति भवन के बगीचों में लगे फूल और पौधे सूखने लगे थे। ऐसे समय में कैथल जिले के गांव कैलरम के किसान ईश्वर कुंडू द्वारा तैयार की गई दवा ने कमाल कर दिखाया। इस दवा के इस्तेमाल के बाद बगीचों में सूख रहे फूल-पौधे फिर से लहलहाने लगे। इस उपलब्धि के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने किसान ईश्वर कुंडू को सम्मानित किया था।
एनडीआरआई में आयोजित राष्ट्रीय डेरी मेले में लगी अपनी स्टॉल पर जानकारी देते हुए ईश्वर कुंडू के बेटे सुनील कुंडू ने बताया कि उनके पिता ने लंबे प्रयासों के बाद विभिन्न उत्पाद तैयार किए हैं। उनके द्वारा बनाए गए सभी उत्पादों में प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है और ये किसी प्रकार के दुष्प्रभाव से मुक्त हैं। मेले में पहुंच रहे किसान और पशुपालक उनके उत्पादों के बारे में जानकारी लेने के साथ इनमें रुचि भी दिखा रहे हैं।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।