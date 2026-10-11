{"_id":"6acb418beff78aabf6080670","slug":"video-weather-changes-in-jhajjar-rain-likely-to-soak-the-crops-kept-in-the-mandi-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"झज्जर में बदला मौसम, बारिश हुई तो भीगेगी मंडी में रखी फसल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

झज्जर में सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। सुबह से आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने भी हल्की बूंदाबांदी और बारिश की संभावना जताई है। यदि बारिश होती है तो मंडी में रखी सैकड़ो क्विंटल बाजरा और धान की फसल भीग सकती है। हालांकि मंडी में शेड के नीचे भी फसल पड़ी हुई है, लेकिन उससे ज्यादा शेड से बाहर खुले में फसल पड़ी हुई है।

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