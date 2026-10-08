{"_id":"6ac73c379020c4eb6509d52d","slug":"video-grand-welcome-for-indian-womens-hockey-player-jyoti-ramawat-in-bahadurgarh-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़ में भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ज्योति रमावत का जोरदार स्वागत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भारतीय महिला हॉकी टीम की सीनियर खिलाड़ी एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकीं ज्योति रमावत का आज बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। खेल प्रेमियों और क्षेत्र के लोगों ने फूल-मालाओं से उनका अभिनंदन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। सोनीपत की रहने वाली ज्योति रमावत ने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम में स्थान बनाया है। वह टीम में डिफेंडर की भूमिका निभाती हैं। वर्ष 2019 में सीनियर भारतीय टीम में पदार्पण करने के बाद उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व किया और महत्वपूर्ण पदक जीतने में योगदान दिया। ज्योति के नाम एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, हॉकी 5एस एशिया कप और एफआईएच हॉकी नेशन्स कप सहित कई प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स और महिला एशिया कप में भी पदक जीते हैं। हाल ही में 2026 एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा भी रहीं। ज्योति की संघर्षपूर्ण कहानी भी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। पिता के निधन के बाद परिवार ने आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया। कोच प्रीतम सिवाच ने उनकी प्रतिभा को पहचानकर प्रशिक्षण में सहयोग दिया। स्वागत समारोह में लोगों ने ज्योति को देश और हरियाणा का गौरव बताया।

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