फतेहाबाद में ज्ञानेश कुमार की बर्खास्तगी की मांग, फतेहाबाद में कांग्रेस का प्रदर्शन

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन की ओर से वीरवार को विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। शहर के अंबेडकर पार्क में एकत्रित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में फतेहाबाद विधायक बलवान सिंह दौलतपुरिया सहित पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का कहना है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता और संविधान की रक्षा के लिए आवाज उठाना जरूरी है।

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