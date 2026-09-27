{"_id":"6ab8a81bb5ee93201b09167e","slug":"video-seminar-on-culture-and-indian-culture-organized-on-the-death-anniversary-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुण्यतिथि पर 'संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति' विषय पर संगोष्ठी का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरक्षपीठ के ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ व ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर "संस्कृति एवं भारतीय संस्कृति" विषयक संगोष्ठी आयोजित हुई। संगोष्ठी में मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कटक उड़ीसा के महंत शिवनाथ, राजस्थान से पधारे महंत डॉ योगी महेंद्रनाथ, विशिष्ट वक्ता प्रो सदानंद प्रसाद गुप्त, मुख्य वक्ता लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति प्रो मुरली मनोहर पाठक और शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष राजेश मोहन सरकार सहित अन्य संत-विद्वान मंचासीन रहे।

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