Gorakhpur News: अंडर-14 और 17 में कर्नाटक बना विजेता

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अंडर-14 और अंडर-17 आयु वर्ग में कर्नाटक ने खिताब अपने नाम किया जबकि अंडर-19 वर्ग में महाराष्ट्र की टीम विजेता बनी। अंडर-14 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने संघर्षपूर्ण खेल का प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल को 1-0 से पराजित किया।तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उत्तर भारत ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराया। अंडर-17 आयु वर्ग के सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने उत्तर भारत को 3-1 से और कर्नाटक ने बिहार व झारखंड को 1-0 से हराकर अंतिम मुकाबले में प्रवेश किया।