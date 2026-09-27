Gorakhpur News: अंडर-14 और 17 में कर्नाटक बना विजेता
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sun, 27 Sep 2026 03:01 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में आयोजित सीआईएससीई राष्ट्रीय गर्ल्स फुटबॉल प्रतियोगिता का शनिवार को समापन हुआ। प्रतियोगिता के तीनों आयु वर्गों के आखिरी मुकाबले रोमांचक रहे।
अंडर-14 और अंडर-17 आयु वर्ग में कर्नाटक ने खिताब अपने नाम किया जबकि अंडर-19 वर्ग में महाराष्ट्र की टीम विजेता बनी। अंडर-14 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने संघर्षपूर्ण खेल का प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल को 1-0 से पराजित किया।
तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उत्तर भारत ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराया। अंडर-17 आयु वर्ग के सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने उत्तर भारत को 3-1 से और कर्नाटक ने बिहार व झारखंड को 1-0 से हराकर अंतिम मुकाबले में प्रवेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
अंडर-14 और अंडर-17 आयु वर्ग में कर्नाटक ने खिताब अपने नाम किया जबकि अंडर-19 वर्ग में महाराष्ट्र की टीम विजेता बनी। अंडर-14 आयु वर्ग के फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने संघर्षपूर्ण खेल का प्रदर्शन करते हुए पश्चिम बंगाल को 1-0 से पराजित किया।
विज्ञापन
तीसरे स्थान के लिए हुए मुकाबले में उत्तर भारत ने महाराष्ट्र को 2-1 से हराया। अंडर-17 आयु वर्ग के सेमीफाइनल में महाराष्ट्र ने उत्तर भारत को 3-1 से और कर्नाटक ने बिहार व झारखंड को 1-0 से हराकर अंतिम मुकाबले में प्रवेश किया।
विज्ञापन