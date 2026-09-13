{"_id":"6aa662758df6fa826007840b","slug":"video-grand-kirtan-at-padleganj-gurudwara-on-prakash-parv-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रकाश पर्व पर पैडलेगंज गुरुद्वारे में भव्य कीर्तन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर शनिवार को पैडलेगंज गुरुद्वारा में कीर्तन समागम का आयोजन किया गया।गुरुद्वारे में सुबह से ही संगत का आना शुरू हो गया था। रागी जत्थों ने गुरबाणी कीर्तन कर संगत को निहाल किया। इस दौरान गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पर्व के महत्व पर प्रकाश डाला गया और अरदास की गई। कार्यक्रम के अंत में लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया।

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