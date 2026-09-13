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जानिए आईडीए के मंच से क्या बोले डॉ. प्रवीण कुमार

Rohit Singh

Updated Sun, 13 Sep 2026 11:49 AM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 11:49 AM IST







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गोरखपुर में इंडियन डेंटल एसोसिएशन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. प्रवीण कुमार राय ने दांतों की देखभाल और नई तकनीकों पर चर्चा की। इस दौरान शहर के कई नामी डेंटल डॉक्टर मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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