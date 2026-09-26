महंत द्वय की पुण्यतिथि पर 'लोकतंत्र की जननी है भारत' विषयक संगोष्ठी हुई आयोजित

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गोरखनाथ मंदिर में ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ महाराज व ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर "लोकतंत्र की जननी है भारत" विषयक संगोष्ठी आयोजित हुई। मंच पर मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ, अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कटक उड़ीसा के महंत शिवनाथ , राजस्थान से महंत डॉ योगी महेंद्रनाथ, मुख्य वक्ता गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज के निदेशक डॉ योगेंद्र प्रताप सिंह, महंत योगी लालनाथ व डॉ शैलेंद्र प्रताप सिंह मंचासीन रहे।

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