सीईसी के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मार्च, सुप्रीम कोर्ट की ओर बढ़े कार्यकर्ता

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मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने सोमवार को पंत रोड से मार्च निकाला। कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए गोल डाकखाना की ओर बढ़े और यहां से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं। मार्च को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। मौके पर बैरिकेडिंग की गई है और प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है।

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