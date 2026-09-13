{"_id":"6aa6a2e06c855812ef0e2ccc","slug":"video-voters-in-delhi-have-many-questions-about-the-sir-process-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं के बीच कई सवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मतदाताओं के बीच कई सवाल और चिंताएं सामने आ रही हैं। अमर उजाला की टीम ने पड़ाव नगर स्थित एमसीडी स्कूल पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर स्थिति का जायजा लिया। टीम ने यहां पहुंचे मतदाताओं से बातचीत की और प्रक्रिया के दौरान उन्हें हो रही परेशानियों को समझने की कोशिश की। दस्तावेजों से जुड़ी दिक्कतों से लेकर लंबा इंतजार और प्रक्रिया की जानकारी को लेकर लोगों ने अपनी समस्याएं साझा कीं। देखिए, SIR को लेकर मतदाताओं की क्या है राय और जमीनी हकीकत।

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