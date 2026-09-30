{"_id":"6abc79ba6a6560a28105064b","slug":"video-truck-runs-over-two-hotel-management-students-in-vasant-kunj-2026-09-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में रफ्तार का कहर: ट्रक ने होटल मैनेजमेंट के दो छात्रों को रौंदा, देखेंं रिपोर्टर की ग्राउंड रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिल्ली के वसंत कुंज में रविवार व सोमवार की रात एक तेज रफ्तार ट्रक ने होटल प्रबंधन की पढ़ाई कर रहे दो बाइक सवार छात्रों को रौंद दिया। हिसार निवासी दक्ष और मध्यप्रदेश निवासी चिराग उमरेडकर की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों छात्र छत्तरपुर में रहते थे और एक संस्थान से होटल प्रबंधन की डिग्री कर रहे थे। वे महिपालपुर में दोस्तों के साथ दावत करके रात डेढ़ बजे अपने घर लौट रहे थे। नांगल देवत के पास दिल्ली पंजीकरण संख्या के एक बंद बॉडी वाले ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। दक्ष का सिर बुरी तरह कुचल गया था। वसंतकुंज पुलिस को एम्स के आघात केंद्र से घटना की सूचना मिली। घटनास्थल पर चारों तरफ खून फैला था और दृश्य डरावना था। ट्रक चालक अंकित यादव मौके से फरार हो गया था। वसंतकुंज (दक्षिण) थाना पुलिस ने आरोपी अंकित यादव को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।

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