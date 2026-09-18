{"_id":"6aacf47a5d1c52e3850d8f8e","slug":"video-speeding-car-hits-bike-in-delhi-rk-puram-2026-09-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"'बाइक को 100 मीटर घसीटा': दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, बाइक को मारी थी टक्कर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

'बाइक को 100 मीटर घसीटा': दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, बाइक को मारी थी टक्कर

अनुज कुमार

Updated Fri, 18 Sep 2026 01:51 PM IST Updated Fri, 18 Sep 2026 01:51 PM IST







Link Copied



दिल्ली के आरके पुरम इलाके में तेज रफ्तार का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक कार ने सड़क पर जा रही बाइक को करीब 100 मीटर तक घसीट दिया। हादसे में बाइक सवार घायल हुआ है। यह गाड़ी फिलहाल आरकेपुरम थाने में खड़ी है। ... और पढ़ें

विज्ञापन