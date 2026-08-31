साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने जीता DPL 2026 का खिताब

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साउथ दिल्ली सुपरस्टार्ज ने दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) 2026 के फाइनल में सेंट्रल दिल्ली किंग्स को सात विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। अरुण जेटली स्टेडियम में 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए साउथ दिल्ली ने 18.2 ओवर में 186/3 रन बनाकर जीत दर्ज की।
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