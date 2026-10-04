चुनाव आयोग कार्यालय के चारों तरफ फूलप्रूफ बैरिकेडिंग, सुरक्षा बढ़ाई; आवाजाही प्रभावित

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मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन के मद्देनजर चुनाव आयोग कार्यालय और आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। चुनाव आयोग कार्यालय के चारों तरफ पुलिस ने फूलप्रूफ बैरिकेडिंग की है। सुरक्षा व्यवस्था के चलते अशोक रोड को बंद रखा गया है।

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