{"_id":"6ac363b98f183a268201cd43","slug":"video-motorists-frustrated-by-traffic-jams-on-the-barapullah-elevated-road-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"बारापुला एलिवेटेड रोड पर ट्रैफिक पुलिस ने संभाला मोर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सुबह पीक टाइम पर बारापूला एलिवेटेड रोड फेस 1 (पुराने एलिवेटेड रोड) पर डीएनडी महारानी बाग की ओर से मिल रहा दो लेन का ट्रैफिक। दोनों रास्तों को बारी-बारी से ट्रैफिक पुलिस रोक रोक कर वाहन चालकों को निकाल रही है। यहां पर ट्रैफिक लाइट होते हुए भी मैन्युअल ही ट्रैफिक पुलिस को कार्य करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि इस रोड पर पीडब्ल्यूडी की ओर से ट्रैफिक सिग्नल के लिए लाइट ही नहीं दी है है।

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