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MCD crackdown on illegal construction from Laxmi Nagar to New Ashok Nagar in East Delhi continues
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पूर्वी दिल्ली में एमसीडी का चल रहा हथौड़ा: लक्ष्मी नगर से न्यू अशोक नगर तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई जारी
पूर्वी दिल्ली में नगर निगम अवैध निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। बुधवार को निगम ने चार अलग-अलग स्थानों पर ध्वस्तीकरण और सील करने की कार्रवाई की थी। आज गुरुवार को मधु विहार, जगतपुरी, न्यू अशोक नगर और लक्ष्मी नगर में भी यह अभियान जारी है। इन क्षेत्रों में अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया जा रहा है।
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